Göztepe'nin 48 yıllık büyük hasreti - Son Dakika

Göztepe'nin 48 yıllık büyük hasreti

Süper Lig'de yarın saat 21.00'de başlayacak maçta Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibini deplasmanda son 48 yılda oynanan 12 maçta hiç mağlup edemedi.

İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor

Süper Lig'de yarın saat 21.00'de başlayacak maçta Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibini deplasmanda son 48 yılda oynanan 12 maçta hiç mağlup edemedi.

En son 1972-1973 sezonunda Mithatpaşa Stadı'nda 14 Ekim 1972'de oynanan lig maçını 1-0 kazanan Göz-Göz, ardından Galatasaray önünde İstanbul'da çıktığı karşılaşmaların 10'unu kaybederken 2'sinde berabere kaldı. Süper Lig'de üst üste 3'üncü senesini geçiren sarı-kırmızılılar 2017-2018'de İstanbul'da Galatasaray'a 3-1, geçen sezonki mücadelede de 1-0 kaybetti. Göztepe sezonun ilk yarısında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçı ise 2-1 kazanmayı başardı. İki takım arasında oynanan son 10 maçın 9'unu Galatasaray kazanırken, Göztepe ise sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör İlhan Palut, Galatasaray karşısında iyi bir mücadele örneği sergileyeceklerini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 6 maçta galibiyet alamayan, bu periyotta rakibi Galatasaray'la birlikte yalnız 2 puan alarak ligin en kötü performansını sergileyen iki ekipten biri olan Göztepe'de Palut, "Önümüzde Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor maçları var. Bu iki mücadeleden alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Galatasaray deplasmanında elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" diye konuştu. Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi Serdar, Halil ve Beto'nun sakatlıkları bulunurken, takımda cezalı oyuncu yok. Göztepe'nin yarın sahaya Göktuğ - Murat, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Wilczek 11'iyle çıkması bekleniyor.


- İzmir
Türk Telekom, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'nin 48 yıllık büyük hasreti - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 16:55 Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor 16:33 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor
16:55
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
16:33
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 18:09:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe'nin 48 yıllık büyük hasreti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]