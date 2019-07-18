Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı
4 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Afyonkarahisar'da topla çalışmalara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:22 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Afyonkarahisar'da topla çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı takım, sabah çalışmasını Afyonkarahisar Kocatepe Spor
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Kompleksi'nde teknik direktör Tamer Tuna
yönetiminde gerçekleştirdi.
Futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.
Pas organizasyonları üzerinde duran ve şut çalışan oyuncuların, neşeli olduğu görüldü.
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