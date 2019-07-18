Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı
Son Dakika Spor Haber

Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı

3 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Afyonkarahisar'da topla çalışmalara başladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Afyonkarahisar'da topla çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı takım, sabah çalışmasını Afyonkarahisar Kocatepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdi.
Futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.
Pas organizasyonları üzerinde duran ve şut çalışan oyuncuların, neşeli olduğu görüldü.
Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı
Sabah, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması Ahmet Kavalcı: Abdullah Avcı 3 transfer istedi Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:22:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]