Göztepe'nin Antalya kampı devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına Antalya'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Göztepe Kulübünün açıklamasında, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan futbolcuların daha sonra taktiksel idman gerçekleştirdiği belirtildi.

Göztepe'nin hazırlıklarını akşam salonda yapacağı kuvvet antrenmanı ile sürdüreceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de Gloria Otel'in futbol sahasında Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayacak.