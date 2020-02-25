Göztepe'nin bileği bükülmüyor - Son Dakika
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Göztepe'nin bileği bükülmüyor

6 saat önce

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde son dakikada yediği golle Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Göztepe, yeni yılda mağlubiyet yüzü görmedi.

Göztepe'nin bileği bükülmüyor, System.String[]

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde son dakikada yediği golle Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Göztepe, yeni yılda mağlubiyet yüzü görmedi. Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılar, ligde ikinci yarıda 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak devreye çok iyi başladı. Yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na da kavuşan Göz-Göz, Fraport TAV Antalyaspor'u dış sahada 3-0 yenerek ikinci devreye girdi. Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında Beşiktaş'ı 2-1'le geçen Göztepe, ardından Yukatel Denizlispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Çaykur Rizespor maçı rakibin olumsuz hava koşulları yüzünden İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenen Göz-Göz, İttifak Holding Konyaspor'u gurbette 3-1 mağlup etti. Son olarak Gaziantep FK ile yenişemeyen Göztepe, 2020 yılında hiç sahayı boynu bükük terk etmedi. Galatasaray ve Trabzonspor'la birlikte en iyi ikinci yarı performansı sergileyen 3 takımdan biri olan İzmir temsilcisi, 1 maçı eksik olmasına rağmen Avrupa yolunda camiasını umutlandırdı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha Poko ile stoper Atınç dışında eksik bulunmuyor.


Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:03 Kaynak: DHA
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