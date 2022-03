SPOR Göztepe'nin efsane ismi Fevzi Zemzem son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Göztepe'nin efsane ismi Fevzi Zemzem son yolculuğuna uğurlandı

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA)- Göztepe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Fevzi Zemzem son yolculuğuna uğurlandı. Dün 80 yaşında hayatını kaybeden Fevzi Zemzem için önce saat 11.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda tören düzenlendi. Törene Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Can Kestelli, İdari Menajer İlhan Şahin, takım kaptanı Halil Akbunar, eski futbolcular, teknik direktörler, taraftarlar ve Fevzi Zemzem'in ailesi katıldı. Gürsel Aksel Stadı'nın ekranlarında, "Göztepe sana minnettar" yazısı yayınlanırken, Zemzem'in de fotoğrafları yer aldı. Zemzem'in tabutuna ise efsane kadronun bulunduğu Göztepe atkısı, 'Fevzi' yazılı Göztepe forması koyuldu. Duygusal anların yaşandığı törende ilk olarak söz alan Papatya, çok önemli bir değeri uğurladıklarını dile getirdi.

PAPATYA: TARİFSİZ ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM

Tarifi zor bir üzüntü yaşadığını dile getiren Papatya, "Fevzi ağabey sadece Göztepe'nin değil aynı zamanda Türk futbolunun çok önemli bir değeridir. Bunun acısını gerçekten kalbimizin en derinliklerine kadar hissediyoruz. Bugün sadece İzmir'de değil, Türkiye'de gittiğimiz her yerde Fevzi Zemzem, Göztepe deyince akla gelen ilk isimlerden. Mekanı cennet olsun. Fevzi Zemzem, Göztepe ile milli takımda attığı gollerle ve çalıştırdığı takımlarda hayatının her devresinde başarılı oldu. Fevzi Zemzem ayrıca hayatının her devresinde Göztepeli olduğundan gurur duymuş bir ağabeyimizdi. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

BATUR: TÜRK FUTBOLUNA BÜYÜK İZ BIRAKTI

Konak Belediye Başkanı Abdul Batur Fevzi Zemzem'i asla unutmayacaklarını söyledi. Abdul Batur, "Güzel bir insanı, çok iyi bir futbolcuyu, 'Buldozer Fevzi'yi' kaybettik. Gerçekten benim için Fevzi ağabey Göztepeliliğin dışında, futbol anlayışıyla, futbol yorumuyla farklı bir noktadaydı. Stadın açılışında da maçı burada izlerken onun yanına gitmiştim. Bana bu maçı alacağız demişti ve Göztepe Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Hastalığından haberim yoktu. İzmir futbolunda, Türk futbolunda gerçekten büyük bir iz bırakan ve Göztepe'ye büyük hizmetleri olan bir ağabeyimizi yitirdik. Nevzat ağabey, Halil ağabey ve Ertan ağabeyden sonra Fevzi ağabeyi de kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

OĞLU MURAT ZEMZEM'DEN DUYGUSAL KONUŞMA

Fevzi Zemzem'in oğlu Murat Zemzem ise yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı. Murat Zemzem "Babam dünya iyisi bir insandı. Onun oğlu olmak o kadar gurur verici bir şey ki, bin defa olsa ben ondan razıyım. İyi bir babaydı ve iyi bir eşti. Göztepe'yi evi gibi bilirdi, futbolcu arkadaşlarını da kardeşi gibi bilirdi" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Fevzi Zemzem'in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Zemzem'in cenazesi Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı aynı gün hayatını kaybeden kulübün eski yelkencilerinden Suat Özdağ'la yan yana kılındı. Öte yandan cenazeye teknik direktör Samet Aybaba da katıldı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Futbolculuğa 1959 yılında Göztepe'de başlayan Fevzi Zemzem, 11 yıl sarı-kırmızılı formayı giydi. Göztepe'de 144 gol atan ve Buldozer lakabını alan Fevzi Zemzem, kulüpte birçok başarı elde etti. Göztepe ile 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Fevzi Zemzem, 1967-1968 sezonunda attığı 19 golle gol kralı oldu. Fevzi Zemzem, 1968-1969'da Göztepe'nin o zamanki adıyla Fuar Şehirleri Kupası şimdiki ismiyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. A Milli Takım'da da 18 maçta 6 gol atan Zemzem, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık görevlerinde bulundu. Fevzi Zemzem efsane olduğu Göztepe'yi 4 farklı dönemde çalıştırmıştı.