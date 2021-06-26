Göztepe'nin efsane oyuncularından Öznur hayatını kaybetti

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin efsane kadrosunda yer alan futbolcularından Ertan Öznur hayatını kaybetti.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin efsane kadrosunda yer alan futbolcularından Ertan Öznur hayatını kaybetti. Çeşme'deki evinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen 76 yaşındaki Öznur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar futbol oynayan Ertan Öznur, İzmir ekibinin İspanyol devi Atletico Madrid'e karşı 3-0 galip geldiği kadronun da değişmez oyuncuları arasındaydı. Ertan Öznur'un cenazesi 28 Haziran Pazartesi günü defnedilecek.



Son Dakika

İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak

Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim

Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak

Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün

Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler