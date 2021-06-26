SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin efsane kadrosunda yer alan futbolcularından Ertan Öznur hayatını kaybetti.
Çeşme'deki evinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen 76 yaşındaki Öznur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar futbol oynayan Ertan Öznur, İzmir ekibinin İspanyol devi Atletico Madrid'e karşı 3-0 galip geldiği kadronun da değişmez oyuncuları arasındaydı. Ertan Öznur'un cenazesi 28 Haziran Pazartesi günü defnedilecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Göztepe'nin efsane oyuncularından Öznur hayatını kaybetti - Son Dakika Spor