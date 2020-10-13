Göztepe'nin efsanesi Güzelırmak son yolculuğuna uğurlandı

Göztepe ve A Milli Takım'ın 78 yaşında hayatını kaybeden eski efsane futbolcularından Nevzat Güzelırmak son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam tedavi gördüğü hastanede vefat eden Güzelırmak, Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle Nevzat Güzelırmak için tören yapılamadı. Güzelırmak'ın cenaze namazı da mezarlıkta kılındı. Cenazeye Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, yöneticiler, eski futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Nevzat Güzelırmak'ı hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Talat Papatya, "Tarifsiz bir acı yaşıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Daha 1 buçuk ay önce ağabeyimiz Halil Kiraz'ı kaybetmiştik. Halil ağabeyin acısını sindiremeden Nevzat hocamızı kaybettik. Bu bizim için ikinci bir yıkım oldu. Bir futbol adamının yanı sıra çok değerli bir insanı yitirdik. O bizim için bir ağabey, bir öğretmendi. Dün aynı efsane kadrodan kaptanımız Gürsel Aksel'in 42'inci ölüm yıl dönümünde Nevzat abeyi kaybetmek değişik bir duygu hali oluşturdu" dedi. Göztepe'nin 1960 ve 1970'li yıllarda Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıp Avrupa'da Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayan efsane kadrosunun en önemli isimlerinden olan Güzelırmak, sarı-kırmızılıların yanı sıra Karşıyaka, Altay, Bursaspor, Kayserispor, Konyaspor, Denizlispor, Adana Demirspor gibi kulüplerde teknik direktörlük de yapmıştı. Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de oyuncular ve teknik ekip de Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Nevzat Güzelırmak'ın posterini açtı.