Göztepe'nin efsanesi Halil Kiraz'a statta veda

BÖBREK yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam 76 yaşında hayatını kaybeden Göztepe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Halil Kiraz, son yolculuğuna yıllarca antrenman yaptığı kulüp tesislerinin yerine inşa edilip, eski takım kaptanının adını taşıyan Gürsel Aksel Stadı'ndaki törenle uğurlandı. 'Bombacı' lakaplı efsane futbolcu için yapılan törene Başkan Mehmet Sepil, hayatta olan eski takım arkadaşları ve ailesi katıldı. Tören esnasında stat hoparlörlerinden Halil Kiraz için taraftarların yaptığı tezahüratlar verilirken skorborda efsane futbolcunun fotoğrafları yansıtıldı. Efsane futbolcunun tabutunu statta Başkan Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya omuzladı. Kiraz'ın eşi Önem Kiraz, oğlu Tan ve kızı İlgi, törende ayakta durmakta güçlük çekti.

Mehmet Sepil, törende Halil Kiraz'ın herkes tarafından sevildiğini belirterek, "Çok az futbolcunun yapabildiği şeyleri bir ömre sığdırdı. Halil ağabey Göztepe'de doğdu, 15 yaşında burada, şu anda bulunduğumuz yerde futbola başladı, uzun yıllar Göztepe'ye hizmet etti. Emekli olduktan sonra da Göztepe'de kaldı. Onu bugün son yolculuğuna gönderiyoruz. Bizim için niye efsane; çünkü kendisinin ve arkadaşlarının yarattığı değerler bugün futbolumuzda, hayatımızda özlenen değerler" dedi. Halil Kiraz'ın 5-6 ay öncesine kadar Göztepe maçlarının tamamına gelmeye gayret gösterdiğini kaydeden Sepil, "O bizim için örnek. Onun değerlerinin Göztepe'ye hep yaşatmaya çalışacağız" diye konuştu.

Göztepe efsanesi Halil Kiraz, sarı-kırmızılı taraftarlara en son 26 Ocak'ta veda etti. Yıllardır yolunu gözledikleri Gürsel Aksel Stadı'na Süper Lig'de geçen sezon 26 Ocak'ta oynanan Beşiktaş maçıyla kavuşan taraftarlar, maç öncesi kortej yaparak stada yürüdü. Halil Kiraz'ın Göztepe'deki evinin önüne gelen binlerce taraftar, ailesiyle birlikte balkonda korteji izleyen eski futbolcuya tezahüratlarla moral verdi. Kiraz ve taraftarlar, o gün maç öncesi son kez karşılıklı tezahüratlar yaptı.