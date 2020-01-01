Göztepe'nin en istikrarlısı Titi oldu!

Bu sezon Tamer Tuna ve İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, ilk devreyi 23 puanla 10. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte 12'si yabancı 27 futbolcu forma giyerken Halil Akbunar, 11'i ilk 11 olmak üzere 17 maçta da forma giydi.



Ligin ilk 16 maçında kesintisiz olarak mücadele ettikten sonra cezası nedeniyle son hafta forma giyemeyen Titi, 1440 dakika ile İzmir temsilcisinde en uzun süre alan isim oldu. Titi'yi 1395 dakika ile Lamine Gassama ve 1355 dakika ile kaleci Beto takip etti.



Sarı-kırmızılı ekipte en az sahada kalanlar Atınç Nukan, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu ve Batuhan Kırdaroğlu oldu.



Golcüler



Toplam 19 gol atan Göztepe'de Serdar Gürler ve Alpaslan Öztürk üçer gole imza atarken, Andre Castro, Berkan Emir, Cameron Jerome, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu ve Stefano Napoleoni 2, Wallace Reis ise 1 gol attı.



Sarı kırmızılı ekipte gollerin 2'sini penaltı vuruşundan, 3'ünü kafayla atan sarı-kırmızılı ekipte 14 gol ayakla geldi.



Kalesinde 20 gol gören sarı-kırmızılı ekipte bu gollerin 19'unu Beto, 1'ini ise Göktuğ Bakırbaş yedi. Göztepe'nin rakipleri gollerinin 14'ünü ayakla, 3'ünü kafayla, 2'sini penaltı atışından bulurken, Lamine Gassama da Galatasaray karşısında kendi filelerini havalandırdı.



Gollerin dağılımı



Ligin ilk yarılarında 10 gol bulan Göztepe, 16 ile 30. dakikalar arasında hiç gol üretmedi. Müsabakaların ilk 15 dakikalık bölümünde sadece kalesine 1 gol gören sarı-kırmızılı ekip, ilk devrelerde 9, ikinci yarılarda 11 gol yedi.



Göztepe'nin attığı ve yediği gollerin dağılımı şöyle:



Dakika Atılan Gol Yenilen Gol



1-15 5 1



16-30 0 4



31-45 5 4



46-60 3 4



61-75 4 3



76-90 2 4



TOPLAM 19 20



Sarı ve kırmızı kartlar



Ligde 17 maçlık periyotta 42 sarı ve 3 kırmızı kart gören Göztepe'de 16 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.



Andre Poko ve kaleci Beto'nun birer kez takımlarını eksik bıraktığı İzmir temsilcisinde Alpaslan Öztürk de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından kırmızı kart gördü.



2019-2020 sezonu raporu



Göztepe'de 2019-2020 sezonu raporu şöyle:



Oyuncu Maç İlk 11 Süre Sarı Kırmızı Gol



Alpaslan Öztürk 13 11 1014 4 1 3



Andre Castro 15 10 1038 1 0 2



Andre Poko 8 8 604 3 1 0



Atınç Nukan 1 0 1 0 0 0



Batuhan Kırdaroğlu 1 0 15 0 0 0



Berkan Emir 14 14 1255 4 0 2



Beto 16 16 1355 2 1 0



Bubacarr Sanneh 2 2 180 0 0 0



Cameron Jerome 12 12 1022 4 0 2



Celso Borges 6 4 311 1 0 0



Deniz Kadah 11 3 335 1 0 0



Ege Özkayımoğlu 1 0 5 0 0 0



Eren Derdiyok 5 3 267 1 0 0



Göktuğ Bakırbaş 3 1 172 1 0 0



Halil Akbunar 17 11 971 3 0 2



Kerem Atakan Kesgin 1 0 5 0 0 0



Lamine Gassama 16 16 1395 4 0 0



Leo 4 4 360 0 0 0



Marcio Mossoro 12 9 794 4 0 0



Murat Paluli 2 1 135 0 0 0



Serdar Gürler 15 15 1293 1 0 3



Soner Aydoğdu 14 14 1167 4 0 2



Stefano Napoleoni 12 11 866 0 0 2



Titi 16 16 1440 4 0 0



Wallace Reis 8 5 512 0 0 1



Yalçın Kayan 4 0 76 0 0 0



Yasin Öztekin 8 1 161 0 0 0



