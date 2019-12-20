Göztepe'nin Galatasaray'a karşı şansı tutmuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'nin Galatasaray'a karşı şansı tutmuyor - Son Dakika Spor

Göztepe'nin Galatasaray'a karşı şansı tutmuyor

6 saat önce

SÜPER Lig'de yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, rakibiyle oynadığı son 6 lig maçının hepsini kaybetti.

Göztepe'nin Galatasaray'a karşı şansı tutmuyor, System.String[]

SÜPER Lig'de yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, rakibiyle oynadığı son 6 lig maçının hepsini kaybetti. Galatasaray'dan bu süreçte puan dahi alamayan sarı-kırmızılılar renktaşını bu kez gözüne kestirdi. Galatasaray'ı son olarak 2001-2002 sezonunda Atatürk Stadı'nda 2-0'lık skorla mağlup eden Göztepe, 2002-2003, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonundaki karşılaşmaları mağlubiyetle bitirdi. Göztepe, 2002-2003'te Galatasaray'a Ali Sami Yen Stadı'nda 3-1 yenilirken, Atatürk Stadı'nda da maçı 1-0 kaybetti. Tam 14 yıl sonra Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018'in 17. haftasında Türk Telekom Stadı'na çıkan Göz-Göz, 1-0 öne geçmesine rağmen müsabakayı yine 3-1 kaybetti.

Galatasaray o sezon son haftada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Göztepe'yi Gomis'in penaltı golüyle 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sezon da Göztepe'nin Galatasaray'a karşı makus talihi değişmedi. Göztepe hem İstanbul'da ham de İzmir'de sarı-kırmızılılara tek golle boyun eğdi. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıkışa geçen ancak geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 kaybeden Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha Poko ile stoper Atınç'ın yanı sıra kart cezalısı sol bek Berkan mücadelede forma giyemeyecek. Hafta içinde Fatih Karagümrük ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında sakatlanan Alpaslan'ın da durumu maç saati netlik kazanacak. Cezası sona eren orta saha Soner ise sahadaki yerini alabilecek.

BORNOVA'YA VEDA

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 297, numaralı tribün 189. maraton 109, kuzey kale arkası 27.5 ve misafir tribün 35 TL olarak belirlendi. Göztepe, Galatasaray maçıyla 3.5 sezondur kullandığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na da büyük ihtimalle veda edecek. İkinci yarıda iç saha maçlarını inşaatında sona yaklaşılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynamayı hedefleyen Göztepe, bir aksilik olmazsa 24-26 Ocak tarihinde oynanacak Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni stadına geçecek. Galatasaray karşısında en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirten İlhan Palut, "Taraftarımızın desteği ile istediğimiz skoru alacağımıza inanıyoruz. Ligimizde kolay maç yok. Devre arasına kadar maksimum puanları toplayıp, ikinci devreye daha güçlü şekilde girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


- İzmir
Aziz Kocaoğlu, Galatasaray, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Babel'den Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti iddialarına cevap: Temiz kalpler her zaman kazanır
UEFA geçen sezon Galatasaray'a 30 milyon eurodan fazla ödeme yaptı! Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar

Son Dakika Haberleri
19:04 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika Spor
18:55 Atiba derbinin şifresini verdi - Son Dakika Spor
18:42 Bakan Kasapoğlu, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası açılış törenine katıldı - Son Dakika Spor
18:24 TFF, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti - Son Dakika Spor
18:17 TFF, kulüplerin harcama limitini yüzde 30'a çekti - Son Dakika Spor
17:50 TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Son Dakika Spor
17:23 Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:07:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe'nin Galatasaray'a karşı şansı tutmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]