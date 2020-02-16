Göztepe'nin galibiyet serisi sürüyor - Son Dakika
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Göztepe'nin galibiyet serisi sürüyor

6 saat önce

Göztepe, Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Göztepe'nin galibiyet serisi sürüyor, System.String[]

Göztepe, Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılarda Serdar Gürler, Halil Akbunar ve Göktuğ Bakırbaş galibiyette büyük pay sahibi oldu.


Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Serdar Gürler, 68. dakikada Andre Castro ve 74. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 34. dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi. 1 maç eksiği bulunan İzmir ekibi, bu galibiyetle puanını 33'e çıkarttı ve üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.


Göztepe tam gaz


Ligde yükselen performans grafiğiyle dikkat çeken Göztepe, oynadığı son 4 maçın 3'ünde galip gelirken 1'inde ise berabere kalarak yenilgisizlik serisi elde etti. Ligde en son 29 Aralık 2019 tarihinde Sivasspor deplasmanında kaybeden Göz Göz, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0, Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup ederken, ardından deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin, geçen hafta Rizespor'un ağır hava koşulları sebebiyle İzmir'e gelmemesi üzerine maçı ertelenmişti. İzmir ekibi, adeta bay geçtiği haftanın ardından "Konsantrasyon bozukluğu yaşayacak mı?" sorularına Konyaspor maçıyla cevap verdi. Göztepe, 1-0 geriye düşse de maç boyunca oyundan kopmayarak etkili bir futbol sergiledi. Sarı-kırmızılılar maçta kaleye isabet eden 3 şutunda da gol sevinci yaşadı.


Serdar ve Halil ile uçuşa devam


3 puanı 3 golle alan Göztepe'de başrollerde yine Serdar Gürler ve Halil Akbunar vardı. 24. dakikada sol kanattan gelen Serdar Gürler'in ceza sahası dışı sol çaprazından vurduğu şuttan top sağ kale direğinden döndü. Buna rağmen etkili oyununu sürdüren Serdar Gürler, 39. dakikada Napoleoni'nin sağ taraftan getirdiği topa ceza sahası içinde dokunarak ağlarla buluşturdu. 74. dakikada tekrar sahneye çıkan Serdar Gürler, orta alandan getirdiği topu defans arkasına atarak Halil Akbunar'la buluşturdu. Kaleci Serkan'la karşı karşıya kalan Halil Akbunar, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. Göztepe'nin bir diğer golünü ise 68. dakikada defanstan dönen topa ceza sahası dışından şık bir vuruş yapıp ağlara gönderen Castro'dan geldi.


Göktuğ'dan başarılı performans


Ayrıca, takımın birinci kalecisi konumunda bulunan ve sarı kart cezası sebebiyle maçta forma giyemeyen Beto'nun yerine sahaya ikinci kaleci Göktuğ Bakırbaş çıktı. 23 yaşındaki genç kaleci, maçta kalesine gelen 5 şutun 4'ünü kurtararak galibiyette öneli pay sahibi oldu. Göktuğ Bakırbaş bu sezon Göztepe formasıyla 4 maça çıkarken bu maçlarda 263 dakika süre aldı. - İZMİR

Serdar Gürler, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
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