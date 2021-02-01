Göztepe'nin genç kalecisi Eren Bilen, Nevşehir Belediyespor'a kiralandı
01.02.2021 20:15
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç kalecilerinden Eren Bilen, ikinci devrede Misli.com 3. Lig 1. Grup temsilcisi Nevşehir Belediyespor'da forma giyecek.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç kalecilerinden Eren Bilen, ikinci devrede Misli.com 3. Lig 1. Grup temsilcisi Nevşehir Belediyespor'da forma giyecek.
Ligin ilk devresini kiralık olarak Menemenspor'da geçiren 20 yaşındaki Eren Bilen, sezon sonuna kadar Nevşehir Belediyespor'a kiralandı.
Daha önce çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı da giyen genç kaleci, bu sezon Menemenspor'da hiç forma şansı bulamadı.
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