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Göztepe'nin gençleri parlıyor - Son Dakika

Göztepe'nin gençleri parlıyor

03.07.2021 11:31
Göztepe'nin gençleri parlıyor, System.String[]

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlarının Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk etabını sürdüren Göztepe'de altyapı patentli gençler, taraftara gelecek için umut veriyor.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlarının Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk etabını sürdüren Göztepe'de altyapı patentli gençler, taraftara gelecek için umut veriyor. Yıllardır takım kaptanı Halil Akbunar dışında bünyesinde yetiştirdiği gençlere şans tanımamakla eleştirilen Göz-Göz'de Yalçın Kayan, geçen sezon 12'si ilk 11'de 18 maça çıktı. Yeni sezon öncesi altyapıdan yetişen gençler, A takım formasına göz kırpıyor. TFF Gelişim Ligleri U19 Süper Ligi'nde çeyrek finale kalıp pazartesi günü Antalya'da Trabzonspor'la yarı final için karşılaşacak sarı-kırmızılılarda 21 yaşındaki Yılmaz Basravi, 16 maçta 16 gol atarak gol krallığı yarışında ikinci sırayı elde etti. U19 Ligi'nde Efe Binici 9, Altay Özkan 6 kez ağları sarstı.

İzmir ekibinin altyapısından çıkan 20 yaşındaki Ege Özkayımoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği 2'nci Lig temsilcisi 1922 Konyaspor'da 25'i ilk 11'de 28 maçta oynayıp 10 gol attı. Son 2 sezonu kiralık olarak TFF 1'inci Lig'deki Menemenspor'da tamamlayan 19 yaşındaki sağ bek Yusuf Talum, geçen yıl 13'ü ilk 11'de 26 lig maçında görev yaptı. Göz-Göz'ün 19 yaşındaki kalecisi Arda Özçimen, geçen sezon sarı-kırmızılılarda 3 Süper Lig maçında kaleyi korudu. Yine altyapıdan çıkan kalecilerden Eren Bilen ise kiralık gittiği 3'üncü Lig ekibi Nevşehir Belediyespor'da 3 maçta eldivenleri eline geçirdi.

SAĞLIK SPONSORU MEDICANA OLDUBu arada, sarı-kırmızılıların sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu. İmza töreni, Göztepe Spor Kulübü Ticari Direktörü Sinan Öznur ve Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal arasında gerçekleştirildi. Sponsorluk sözleşmesi kapsamında 2021-2022 sezonu boyunca kulüp bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcu ve teknik heyetin sağlık hizmetleri Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak.ARSLANAGIC IMZAYI ATTIGöztepe'nin hafta içinde Belçika'nın Gent takımından renklerine bağladığı Bosna Hersek asıllı Belçikalı stoper Dino Arslanagic, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde daha önce Lille, Standard Liege ve Antwerp takımlarında forma giyen 28 yaşında, 1.91 boyundaki futbolcu, Gürsel Aksel Stadı'nı da gezdi.

Göztepe'nin gençleri parlıyor
Göztepe'nin gençleri parlıyor

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'nin gençleri parlıyor - Son Dakika Spor


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