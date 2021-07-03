Göztepe'nin gençleri parlıyor

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlarının Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk etabını sürdüren Göztepe'de altyapı patentli gençler, taraftara gelecek için umut veriyor. Yıllardır takım kaptanı Halil Akbunar dışında bünyesinde yetiştirdiği gençlere şans tanımamakla eleştirilen Göz-Göz'de Yalçın Kayan, geçen sezon 12'si ilk 11'de 18 maça çıktı. Yeni sezon öncesi altyapıdan yetişen gençler, A takım formasına göz kırpıyor. TFF Gelişim Ligleri U19 Süper Ligi'nde çeyrek finale kalıp pazartesi günü Antalya'da Trabzonspor'la yarı final için karşılaşacak sarı-kırmızılılarda 21 yaşındaki Yılmaz Basravi, 16 maçta 16 gol atarak gol krallığı yarışında ikinci sırayı elde etti. U19 Ligi'nde Efe Binici 9, Altay Özkan 6 kez ağları sarstı.

İzmir ekibinin altyapısından çıkan 20 yaşındaki Ege Özkayımoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği 2'nci Lig temsilcisi 1922 Konyaspor'da 25'i ilk 11'de 28 maçta oynayıp 10 gol attı. Son 2 sezonu kiralık olarak TFF 1'inci Lig'deki Menemenspor'da tamamlayan 19 yaşındaki sağ bek Yusuf Talum, geçen yıl 13'ü ilk 11'de 26 lig maçında görev yaptı. Göz-Göz'ün 19 yaşındaki kalecisi Arda Özçimen, geçen sezon sarı-kırmızılılarda 3 Süper Lig maçında kaleyi korudu. Yine altyapıdan çıkan kalecilerden Eren Bilen ise kiralık gittiği 3'üncü Lig ekibi Nevşehir Belediyespor'da 3 maçta eldivenleri eline geçirdi.