Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin gençleri vitrine çıkacak
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Göztepe'nin gençleri vitrine çıkacak

1 saat önce

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Afyonkarahisar'da hazırlanan Göztepe, genç futbolculara yatırım yapmaya başladı.

Göztepe'nin gençleri vitrine çıkacak, System.String[]
Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Afyonkarahisar'da hazırlanan Göztepe, genç futbolculara yatırım yapmaya başladı. Son olarak 18 yaşındaki forvet Ege Özkayımoğlu ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda, kaleciler Göktuğ, Eren Bilen ve Arda'nın yanı sıra 20 yaşındaki Yalçın, 19 yaşındaki Atakan, Hüseyin ve Yusuf, 18 yaşındaki Bahadır ile Ege, teknik direktör Tamer Tuna'nın gözdeleri oldu. Gençlerle çok yakından ilgilenen Tuna'nın oyuncuların çalışma temposundan oldukça memnun kaldığı ifade edildi.
Transferde bütçeyi sarsmak istemeyen ve bu nedenle aceleci davranmayan İzmir ekibinin özellikle bu sezon genç futbolcuları daha çok vitrine çıkaracağı kaydedildi. Tamer Tuna'nın kamplarda yapılacak özel maçlarda tüm gençlere şans vereceği bildirildi. Transferde de yerli ve gelecek vadeden isimlere yönelen Göztepe'nin Alman Borussia Dortmund takımında forma giyen 20 yaşındaki golcü Hüseyin Bulut'la da büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Gurbetçi futbolcuyu bir an önce Afyonkarahisar kampına dahil etmek isteyen Göztepe'nin yurt içi ve dışında taramalarını sürdürdüğü dile getirildi.


Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:09 Kaynak: DHA
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