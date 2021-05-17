Göztepe'nin golcü oyuncusu Cherif Ndiaye: "Her şeyimi vermeye çalıştım" - Son Dakika

Göztepe'nin golcü oyuncusu Cherif Ndiaye: "Her şeyimi vermeye çalıştım"

17.05.2021 11:05
Göztepe'nin golcü oyuncusu Cherif Ndiaye:

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Göztepe formasıyla attığı 10 golle takımın en golcü ismi olan Cherif Ndiaye, antrenmanlarda ve maçlarda elinden geleni yaptığını söyledi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Göztepe formasıyla attığı 10 golle takımın en golcü ismi olan Cherif Ndiaye, antrenmanlarda ve maçlarda elinden geleni yaptığını söyledi.

Cherif Ndiaye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon öncelikli hedeflerinden birinin ligde kalmak olduğunu belirtti.

Bunu başardıklarını aktaran Senegalli golcü, "Bütün sezon boyunca elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kolektif ve bireysel olarak her şeyimizi vermeye çalıştık." dedi.

Göztepe'ye gelirken en büyük düşüncesinin takıma katkı sağlamak olduğunu aktaran Ndiaye, "Antrenmanlarda ve maçlarda her şeyimi vermeye çalıştım. Takımın da hedeflerine vardığını düşünüyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Halil Akbunar'ın bu sezon gol ve asistleriyle takıma büyük katkı verdiğini kaydeden Cherif Ndiaye, "İkimizin de tek hedefi takıma elimizden geldiğince büyük katkıyı sağlamaktı." ifadesini kullandı.

"Şerif gibi kutlamamı yapıyorum"

Senegalli futbolcu, gol sevinci yaşarken yaptığı hareketlerin hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Şerifin Amerika'da anlamını biliyorsunuz. O yüzden ben de bir şerif gibi kutlamamı yapıyorum. O anda silahlarımı çıkarıyorum ve kutlamamı bu şekilde yapıyorum. Onun dışında da zaman zaman arkadaşlarım bazen benden kutlamalar istiyor. Onlar için özel kutlamalar yapıyorum. Eşim için bazı kutlamalar yapıyorum. Bazen içimden geldiği şekilde dans ediyorum."

"İşini kaybeden insanlar, aileler adına üzgünüm"

Göztepeli taraftarların coşku dolu görüntülerini sosyal medyada izlediğini belirten Cherif Ndiaye, şu görüşleri paylaştı:

"Şunu itiraf etmeliyim, buraya gelmeden önce sosyal medyada gördüklerim, taraftarlarımızın o müthiş ateşi, atmosfer, bunu maalesef yaşayamadım. Bunun için üzgünüm ama salgın hiçbirimizin beklemediği bir süreçti. Biz aslında ilk başta bunun hızlı bir şekilde, birkaç ayda kaybolacağını düşündük ama öyle olmadı hala bununla mücadele halindeyiz. Ben gerçekten bütün bu süreçte işini kaybeden insanlar, aileler adına üzgünüm. Bunun dışında İzmir'de yaşanan bazı şeyler var, İzmir'de bir deprem felaketi yaşandı ve insanların canı yandı. Bunlar bizi çok üzdü ve çok etkiledi."

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe'nin golcü oyuncusu Cherif Ndiaye: 'Her şeyimi vermeye çalıştım' - Son Dakika Spor


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