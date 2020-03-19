Göztepe'nin golleri savunma ve orta sahadan

Süper Lig'de erteleme maçında düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'u evinde 2-0'lık skorla mağlup ederek 4 haftalık galibiyet özlemine son veren Göztepe'de golcüler suskunluğa bürünürken, goller savunma ve orta saha oyuncularından geldi.

Sarı-kırmızılılarda 26 haftada atılan 31 golün sadece 3'ü forvetlerden geldi. Göztepe'de defansta oynayan Alpaslan ve Berkan 3'er kez fileleri sarsarken, Borges ve Reis de 1 defa sevinç yaşadı. Orta alanda görev yapan futbolcular ise 20 golle takıma katkı sağladı.Kanatlarda görev yapan Serdar 6 golle İzmir ekibinin en skorer ismi oldu. Halil 5, Castro, Soner ve Napoleoni ise 3'er kez fileleri havalandırmayı başardı. Göztepe'de forvet Jerome ise yalnızca 3 gol atabildi. İngiliz forvet, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmalarını boş geçmedi. Göztepe'de sezonun ilk yarısında forma giyen santrfor Eren gol atamadan kulüple yollarını ayırdı. Devre arasında Danimarka'nın Brondby ekibinden transfer edilen Polonyalı santrafor Kamil Wilczek ise henüz siftah yapamadı.

- İzmir