Göztepe'nin golleri savunma ve orta sahadan

Sarı-kırmızılılarda 26 haftada atılan 31 golün sadece 3'ü forvetlerden geldi.



Göztepede defansta oynayan Alpaslan ve Berkan 3'er kez fileleri sarsarken, Borges ve Reis de 1 defa sevinç yaşadı. Orta alanda görev yapan futbolcular ise 20 golle takıma katkı sağladı.



Kanatlarda görev yapan Serdar 6 golle İzmir ekibinin en skorer ismi oldu. Halil 5, Castro, Soner ve Napoleoni ise 3er kez fileleri havalandırmayı başardı. Göztepede forvet Jerome ise yalnızca 3 gol atabildi. İngiliz forvet, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmalarını boş geçmedi.



Göztepede sezonun ilk yarısında forma giyen santrfor Eren gol atamadan kulüple yollarını ayırdı. Devre arasında Danimarkanın Brondby ekibinden transfer edilen Polonyalı santrafor Kamil Wilczek ise henüz siftah yapamadı.



