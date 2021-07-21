Göztepe'nin ikinci etap kampı başladı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Erzurum'da ikinci etap kampına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'daki çalışmalarının ardından 2 günlük izin yapan ve bugün Erzurum'a geçen İzmir ekibi, güç ve dayanıklılık antrenmanı ve aerobik koşusu gerçekleştirdi.

Göztepe, yarın yapacağı çift antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin Erzurum kampında şu oyuncular yer alıyor:

"Balazs Megyeri, İrfan Can Eğribayat, Arda Özçimen, Eren Bilen,Egeberk Gabel, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Murat Paluli, Dzenan Burekovic, Kerim Alıcı, Erkam Kömür, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Efecan Saçıkara, Lourency Rodrigues, Makana Baku, Tibet Öniz, Kubilay Sönmez, Beykan Şimşek, Gökay Eser, Fikret Selçuk, Cherif Ndiaye, Brown Ideye, Adis Jahovic, Ege Özkayımoğlu, Altay Özkan."