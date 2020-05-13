Göztepe'nin kaleci planı hazır
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaptan kaleci Beto Pimparel'le anlaşılamaması durumunda yola yerli ve genç eldivenlerle devam edilecek.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaptan kaleci Beto Pimparel'le anlaşılamaması durumunda yola yerli ve genç eldivenlerle devam edilecek.
Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur kaleyi başarıyla koruyan Portekizli file bekçisiyle anlaşmayı çok isteyen yönetimin aksi bir sonuç alınması halinde mevcut kadrodaki Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen ve Arde Özçimen'e kaleyi emanet edecekleri öğrenildi. Ekstra bir kaleci transferi yapmayı düşünmeyen kurmayların altyapı patentli 3 isme de güvendikleri vurgulandı. Ancak Beto'yu da kaybetmek istemeyen İzmir ekibinin bir an önce 37 yaşındaki kaleciyle masaya oturacağı dile getirildi.Kariyerinde birçok kupa kaldırıp, Avrupa'nın üst düzey takımlarında görev yapan Beto'ya ciddi tekliflerin de geldiği açıklandı. Başta ülkesinin ekibi Sporting Lizbon'un Beto'yu çok istediği belirtilirken, Portekiz kulübü temsilcilerinin sürekli deneyimli eldivenle irtibat halinde olduğu ifade edildi. Göztepe'yi, İzmir'i ve taraftarı çok seven Beto'nun ise nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu. Beto, 2017-2018 sezonunun başında Sporting Lizbon'dan Göztepe'ye transfer edilmişti. Göztepeliler'in oldukça güvendiği Göktuğ ise bu sezon Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maça çıktı. Yaptığı kurtarışlarla iyi bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki kaleci toplam 803 dakika süre aldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 12:33 Kaynak: DHA
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