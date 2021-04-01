Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat: A Milli Takım formasını hedefliyorum - Son Dakika

Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat: A Milli Takım formasını hedefliyorum

01.04.2021 11:14
Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat: A Milli Takım formasını hedefliyorum, System.String[]

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, hedeflerini, hayallerini ve sergilediği performansı değerlendirdi.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç kalecisi İrfan Can Eğribayat, hedeflerini, hayallerini ve sergilediği performansı değerlendirdi. Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan İrfan Can, en büyük isteğinin Göztepe oyuncusu olarak A Milli Takım'a yükselmek olduğunu söyledi. Spor Toto 1'inci Lig ekibi Adanaspor'dan sezon başında sarı-kırmızılılara imza atıp Macar file bekçisi Megyeri'nin önünde 22 yaşında Süper Lig'de takımın birinci kalecisi olmayı başaran İrfan Can, "Bir alt ligden Göztepe'ye geldim. Tam olarak henüz kendimi yeterli görmesem de tüm maçlarda oynadım" diye konuştu.

"Geçen sezonun devre arasında Göztepe'ye transferim olacaktı" diyen İrfan, "Adanaspor'daki şartlardan dolayı o dönem transferim gerçekleşmedi ve eylül ayına kadar bekledim. Ardından 7 ay boyunca sistemli bir çalışma yaptım ve Göztepe'ye geldim. Adanaspor'daki kaleci antrenörü hocam Ali Hıdır Kurt'un bende çok etkisi vardır. Benimle her açıdan çok ilgilendi ve kendisiyle saha içinde çok güzel idmanlar yaptık. Ağlayarak çalıştım, ağustos ayı geldiğinde, 'Hocam transfer olmayacak gibi, maçlar başlayacak' dedim. Kalbimi temiz tuttum ve Allah da bir şekilde insanın yolunu açıyor. Buraya gelmemde emeği geçen Başkanımız Mehmet Sepil'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.

"İLHAN PALUT BENİ ÇOK İSTEDİ"Göztepe'nin eski teknik direktörü İlhan Palut ve ekibinin de kendisini çok istediğini anlatan 22 yaşındaki eldiven, "Buraya geldiğimde Denizlispor maçının başlamasına 6 gün vardı. 6 gün olmasına rağmen beni korkmadan kaleye koydular, alt ligden gelmemi ve yaşımın genç olmasını düşünmeden bana güvendiler. Hata yaptığım zaman beni yedeğe dahi çekmediler. Bu benim için çok önemliydi. Genç bir oyuncunun arkasında durdular. Ben de buna performansımla karşılık verdim ve bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.Palut'un ekibindeki kaleci antrenörü Bekir Arpacı'nın da kendisinde büyük emeği olduğunu anlatan İrfan Can, "Buraya geldiğim zaman direkt eksiklerle ilgili analiz yaptık. Maçlardan sonra da analizlerimizi yapıyorduk. Nitekim, çok şükür şu an Göztepe'nin birinci kalecisi pozisyonundayım. İnşallah her şey çok daha güzel olacak" yorumunu yaptı."MUSLERA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın kendisini öven sözleriyle gurur duyduğunu söyleyen İrfan Can, "Muslera'ya çok teşekkür ediyorum. 10 sene boyunca Galatasaray'ın kalesini korudu, kendisi zaten dünya çapında bir kaleci. Röportajında benim adımı söylemesi beni çok mutlu etti, gururlandırdı. Kendisiyle de sosyal medya üzerinden konuştuk. Teşekkürlerimi ilettim. O da bana, 'Bildiğin yolda devam et, çok güzel gidiyorsun' dedi. Uğurcan, Altay ve Ersin de çok iyi kaleciler. Uğurcan'la çok sohbetimiz olmasa da tanışıklığımız oldu. Altay ve Ersin'le ise milli takımdan arkadaştık, hep beraberdik. Hepsi çok karakterli insanlar. Bu işte çok çalışıp, karakterli olunca başarılı oluyorsunuz. Hocalarımız da arkamızda durduğu sürece her şey çok daha iyi olacak. Onların da arkalarında duran hocaları var, benim de. Böyle olduğu sürece çok daha fazla kaleci ülkemizde çıkacaktır" şeklinde konuştu."GÖZTEPE'YE BORCUM VAR"A Milli Takım ve Avrupa hayalleriyle ilgili konuşan İrfan Can, "Benim hayallerim var. Ancak önceliğim Göztepe. Kulübüm beni alt ligden aldı ve şu an Süper Lig'de oynuyorum. Hem kulübe hem de taraftarımıza bir borcum olduğunu düşünüyorum. Önce burada görevimi tam olarak yaptıktan sonra Avrupa hayalim olur. Dediğim gibi önce Göztepe'nin başarısı için çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim. A Milli Takım olayına gelirsek de tabii ki her Türk genç futbolcunun hayalidir. Benim de A Milli Takım hedefim var. Kadronun kararını hocalarımız veriyor. Seçerlerse gururla giderim, Göztepe'yi temsil ederim. Beni sevenleri de gururlandırmış olurum. Eğer seçilmezsem de hiç sorun değil, çalışmaya devam edeceğim. Kendime inanıyorum, ben elbet bir gün A Milli Takım forması giyeceğim" dedi."TARAFTARIMIZ MUHTEŞEM"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden maçların seyircisiz oynandığını hatırlatan sarı-kırmızılıların file bekçisi sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben Göztepe taraftarını daha önceden takip ediyordum. Adanaspor'da oynarken, İzmir'de Göztepe takımıyla karşılaştık. Ben tribünde oturuyordum. O maçta taraftarımızı ilk defa tanımıştım. Kendi kendime, 'Bunlar neymiş böyle' tarzında konuşmam oldu, çok etkilendim. Daha sonra videolarını izledim. Çok güzel bir taraftar grubumuz var. Stada gelemeseler de desteklerini hissediyorum. Bana sosyal medya üzerinden çok güzel mesajlar atıyorlar. Arkamda olduklarını biliyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum, buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." STEGEN'İ ÖRNEK ALIYOR

İrfan Can son olarak örnek aldığı kalecinin Barcelona'dan Ter Stegen olduğunu söyledi. Ter Stegen'in dünya çapında bir kaleci olduğunu belirten İrfan Can, "Ayak tekniği çok iyi bir kaleci. Ben de onu örnek alıyorum, onun gibi olmak istiyorum. Türkiye'de ise Muslera ve Mert Günok'u beğeniyorum. Benimle birlikte Altay ve Uğurcan iyi kaleciler" cümlelerini kurdu.

Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat: A Milli Takım formasını hedefliyorum
Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat: A Milli Takım formasını hedefliyorum
Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat: A Milli Takım formasını hedefliyorum
Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat: A Milli Takım formasını hedefliyorum
Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat: A Milli Takım formasını hedefliyorum
Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat: A Milli Takım formasını hedefliyorum
Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat: A Milli Takım formasını hedefliyorum
Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat: A Milli Takım formasını hedefliyorum

Spor Toto Süper Lig, Milli Takım, Göztepe, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat: A Milli Takım formasını hedefliyorum - Son Dakika Spor


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