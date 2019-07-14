Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin kamp programında değişiklik
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Göztepe'nin kamp programında değişiklik

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe, sezon hazırlıkları kapsamında Bolu yerine Afyonkarahisar'da kamp yapacak.

Göztepe'nin kamp programında değişiklik, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe, sezon hazırlıkları kapsamında Bolu yerine Afyonkarahisar'da kamp yapacak.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının sezon hazırlıkları kapsamında İzmir'deki çalışmalarını bugünkü tek idmanla tamamladığı belirtildi. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcuların ısınmanın ardından kuvvet ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekibin yarın yapacağı iznin ardından Afyonkarahisar'da kampa gireceği belirtildi. Daha önce Bolu'da gerçekleştirileceği açıklanan kampın saha zeminlerinde oluşan problemlerden dolayı Afyonkarahisar'a alındığı kaydedildi.
Afyon, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:05 Kaynak: AA
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