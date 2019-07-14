Göztepe'nin kampı Afyon'da
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SPOR Toto Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin 16 Temmuz Salı günü Bolu'da başlaması gereken ilk etap kampı Afyonkarahisar'a alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:03 Kaynak: DHA
SPOR Toto Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin 16 Temmuz Salı günü Bolu'da başlaması gereken ilk etap kampı Afyonkarahisar'a alındı. Bolu'daki sahalarda meydana gelen problem nedeniyle kamp yeri değişikliğine gidildiği açıklandı. Göz-Göz, bu sabah yaptığı çalışmayla yeni sezon hazırlıklarının Urla etabını tamamladı.
- İzmir
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