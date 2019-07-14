Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin kampı Afyon'da
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Göztepe'nin kampı Afyon'da

2 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin 16 Temmuz Salı günü Bolu'da başlaması gereken ilk etap kampı Afyonkarahisar'a alındı.

Göztepe'nin kampı Afyon'da, System.String[]

SPOR Toto Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin 16 Temmuz Salı günü Bolu'da başlaması gereken ilk etap kampı Afyonkarahisar'a alındı. Bolu'daki sahalarda meydana gelen problem nedeniyle kamp yeri değişikliğine gidildiği açıklandı. Göz-Göz, bu sabah yaptığı çalışmayla yeni sezon hazırlıklarının Urla etabını tamamladı.


- İzmir
Afyon, İzmir, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:03 Kaynak: DHA
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