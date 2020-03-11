Göztepe'nin Kasımpaşa kabusu - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'nin Kasımpaşa kabusu - Son Dakika Spor

Göztepe'nin Kasımpaşa kabusu

6 saat önce

SÜPER Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalıp cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa'yı mutlaka yenmeyi hedefleyen Göztepe, son yıllarda rakibine diş geçiremedi.

Göztepe'nin Kasımpaşa kabusu, System.String[]

SÜPER Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalıp cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa'yı mutlaka yenmeyi hedefleyen Göztepe, son yıllarda rakibine diş geçiremedi. Kasımpaşa ile son 9 yılda 7 kez karşı karşıya gelen Göz-Göz, İstanbul ekibine 6 müsabakada yenilirken, sadece 1 maçını berabere tamamladı. Göztepe, 2011-2012'de 1. Lig'de Kasımpaşa'ya rakip oldu. Sarı-kırmızılılar o sezon lacivert-beyazlılara hem evinde hem de deplasmanda 2-1 kaybetti. 2017-2018'de Süper Lig'de karşılaşan iki takımın maçlarında üzülen taraf yine Göztepe oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda sahadan 3-1 yenik ayrılan Göztepe, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki randevuyu da 2-0 kaybetti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşma yine Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyetiyle noktalandı. İzmir'deki müsabaka ise golsüz tamamlandı. Bu sezonun 9. haftasında Kasımpaşa'yı Bornova'da ağırlayan Göz-Göz, İstanbul temsilcisine 4-1 yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşma sonrasında teknik direktör Tamer Tuna istifa etti. Göztepe kulüp tarihinde Kasımpaşa'yı hiç dış sahada mağlup edemedi.

EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Kasımpaşa'yı yenerek hem rakibi karşısında şanssızlığını kırmak hem de 3 haftalık kötü gidişata son vermek isteyen sarı-kırmızılılarda önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları yüzünden orta saha Poko, stoper Alpaslan ve kanat oyuncusu Serdar'dan faydalanamayacak olan Göztepe'de kart cezalısı Soner de mücadelede arkadaşlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör İlhan Palut'un Serdar'ın yokluğunda sol kanatta Tripic'e, Soner'in yerine de orta sahada Mossoro'ya şans vermesi bekleniyor.


Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:48 Futbol: TFF 1. Lig
18:45 TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Keçiörengücü: 0
18:38 UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...
18:36 Kopenhag, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı
18:35 Dursun Özbek: "'Dursun Özbek hisseleri sattı' sloganını söyleyebilmek için bunu yaptılar"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:53:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe'nin Kasımpaşa kabusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]