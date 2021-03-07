Göztepe'nin konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika

Göztepe'nin konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

07.03.2021 09:39
Göztepe'nin konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor, System.String[]

Süper Lig'de son 4 maçında mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, 29. hafta mücadelesinde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de son 4 maçında mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, 29. hafta mücadelesinde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Ligde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe ve Kasımpaşa müsabakalarından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Göztepe hafta içinde de Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Yenilgi almadığı son 4 müsabakada 10 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 36 puanla 9. sırada bulunuyor.

İzmir temsilcisinde yarınki maç öncesinde eksik oyuncu yer almıyor.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor son 3 karşılaşmada sahadan 2 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibinden tek puanını, ligin ilk yarısında 1-1'lik skorla almıştı.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor Kulübü, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe'nin konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika Spor


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