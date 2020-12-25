Göztepe'nin konuğu Fatih Karagümrük

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Göztepe, 15. haftada yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 3 maçını kaybeden Göztepe bu müsabakalarda Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Ligde 18 puan ve averajla 11. sırada bulunan Göztepe'nin rakibi Fatih Karagümrük de 20 puan ve averajla 7. basamakta yer alıyor. Bu sezon henüz dış sahada kazanamayan 3 ekipten biri olan Fatih Karagümrük, 6 dış saha maçında 3 puan alabildi.

Alpaslan Öztürk'ün sakatlığının bulunduğu Göztepe'de Guilherme'nin de maç kadrosunda yer almaması bekleniyor.

Süper Lig'de 11. randevu

Süper Lig'de en son 1962-1963 sezonunda karşılaşan iki ekibin yaptığı 10 karşılaşmada Göztepe'nin 2, Fatih Karagümrük'ün 5 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Göztepe 7, Fatih Karagümrük ise 12 gol kaydetti.