Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin Konuğu Galatasaray

Göztepe'nin Konuğu Galatasaray

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon İzmir'de oynadığı maçlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Göztepe, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Göztepe'nin Konuğu Galatasaray, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon İzmir'de oynadığı maçlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Göztepe, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

İkinci devreye deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 19. haftaya 22 puan ve averajla 11. sırada girdi. Bu sezon iç sahada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenmeyi başaran Göztepe, 19. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Bornova Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Cezalı Alpaslan Öztürk'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Spor
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