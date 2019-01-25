Göztepe'nin Konuğu Galatasaray
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon İzmir'de oynadığı maçlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Göztepe, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon İzmir
'de oynadığı maçlarda Fenerbahçe
ve Beşiktaş
'ı mağlup eden Göztepe, yarın Galatasaray
'ı konuk edecek.
İkinci devreye deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 19. haftaya 22 puan ve averajla 11. sırada girdi. Bu sezon iç sahada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenmeyi başaran Göztepe, 19. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bornova
Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım
düdük çalacak.
Cezalı Alpaslan Öztürk
'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre
ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:57 Kaynak: AA
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