Göztepe'nin konuğu Gençlerbirliği! Takımda 5 eksik...

Ligde çarşamba günü diğer Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, 39 puanla 9. sıraya geriledi.



Sarı-kırmızılı ekibin yarınki rakibi Gençlerbirliği, 33 puanla düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor'un 2 puan önünde yer alıyor.



Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı Göztepe-Gençlerbirliği müsabakası saat 21.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.



Göztepe'de Gençlerbirliği maçı öncesinde Serdar Gürler, kaleci Beto, Halil Akbunar, Cameron Jerome ve Deniz Kadah'ın sakatlıkları bulunuyor.



Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü.



