Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin konuğu kayserispor
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Göztepe'nin konuğu kayserispor

1 saat önce

Süper Lig'de son 4 maçtır bileği bükülmemesine rağmen 1 galibiyet, 3 beraberlikle hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayan Göztepe, yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek.

Göztepe'nin konuğu kayserispor, System.String[]
Süper Lig'de son 4 maçtır bileği bükülmemesine rağmen 1 galibiyet, 3 beraberlikle hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayan Göztepe, yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Ev sahibi ekipte geçen hafta Gazişehir deplasmanında kırmızı kart gören kaleci Beto görev yapamayacak. Göztepe, ligde 6 haftada topladığı 6 puanla 15'inci sırada bulunurken düşme hattının tek basamak üzerinde yer alıyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan konuk ekip Kayserispor ise haftaya 3 puanla 17'nci sırada başladı. Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, taraftarları önünde kazanmak istediklerini söyledi.
Göztepe'nin karşılaşmaya Göktuğ - Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan - Castro, Soner - Serdar, Napoleoni, Mossoro - Jerome ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.
Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
VIP 297 TL, Numaralı 189 TL, Maraton 109 TL, Kuzey Kale Arkası 27.5 TL, Misafir Tribünü 35 TL.


Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
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