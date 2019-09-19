Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin konuğu Konyaspor
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Göztepe'nin konuğu Konyaspor

1 saat önce

Süper Lig'de ilk 4 haftada galibiyeti bulunmayan ve gol atamayan Göztepe yarın Konyaspor'u konuk edecek.

Göztepe'nin konuğu Konyaspor, System.String[]

Süper Lig'de ilk 4 haftada galibiyeti bulunmayan ve gol atamayan Göztepe yarın Konyaspor'u konuk edecek.

İlk 2 haftada Antalyaspor ve Beşiktaş'a mağlup olan, sonraki haftalarda Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan Göztepe, 5. haftaya 2 puanla ve averajla 16. sırada girdi. Ligde galibiyeti bulunmayan 4 ekipten biri olan Göztepe ilk 4 haftada gol atamayan tek takım durumunda.

Göztepe'nin yarın konuk edeceği Konyaspor, ilk 3 haftayı beraberlikle tamamladıktan sonra geçen hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmada mağlup etti.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan 4 takımdan biri olan yeşil-beyazlı ekip 6 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Göztepe ile Konyaspor arasındaki 5. haftanın açılış karşılaşması yarın saat 20.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak.

Müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Konyaspor ile 5. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de 5'inci kez karşılaşacak Göztepe'nin Konyaspor'a karşı mağlubiyeti bulunmuyor.

Geride kalan 4 müsabakada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip 6 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

Denizlispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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