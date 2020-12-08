Göztepe'nin konuğu lider Alanyaspor

SÜPER Lig'de 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Göztepe, yarın sezonun flaş takımı lider Aytemiz Alanyaspor'u erteleme sınavında konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Yalçın'ın cezalı duruma düştüğü sarı-kırmızılılarda Gassama'nın sakatlığı sürüyor. Ideye'nin durumu ise maç saati belli olacak. Son haftalarda koronavirüs vakalarıyla boğuşan Göz-Göz'de maç öncesi yeni pozitif sonuca rastlanmadı. Takımda Atınç'la birlikte toplam 4 ismin karantina süreçleri devam ediyor.

Rakibinden puan ya da puanlar aldığı takdirde 48 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez 6 maç üst üste yenilmeyip bir ilki gerçekleştirecek Göztepe, bu sezon 10 maçta topladığı 15 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Sezonun ilk mağlubiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında alan Alanyaspor ise 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında 31 Ekim'de oynanması gereken maç 1 gün önce Ege Denizi'nde meydana gelip İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.

SEPİL VE GİADER'DEN 1250'ŞER BİLET

Göztepe ve Göztepeli İşadamları Derneği (GİADER) iş birliği ile organize edilen, "Birlikte Aşacağız" yardım kampanyası kapsamında depremzedelere destek olmak için satışa çıkan Aytemiz Alanyaspor maçının hatıra biletlerine talep sürüyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve GİADER, 1250'şer adet bilet satın alarak kampanyaya destek oldu. 30 Ekim'de meydana gelip İzmir'de 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinin yaralarını bir nebze olsun sarmayı hedefleyen kampanyanın biletleri yıl sonuna kadar Passolig'in internet sitesinden 35 TL karşılığı satılacak. Kampanya kapsamında toplanan tüm bağışlar, "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına bağışlanacak. Alanyaspor maçı, koronavirüs pandemisine alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak.