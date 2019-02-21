Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin Konuğu Trabzonspor

Göztepe'nin Konuğu Trabzonspor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Göztepe, 23. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Göztepe'nin Konuğu Trabzonspor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Göztepe, 23. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Ligde geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düşen Göztepe, ligde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 23. hafta mücadelesinde yarın saat 20.30'da Bornova Stadı'nda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Göztepe'de Lumor Agbenyenu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:53 Kaynak: AA

Kayserispor, Trabzonspor, Spor
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