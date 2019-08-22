Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin korkusu yok
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Göztepe'nin korkusu yok

1 saat önce

Süper Lig'de Antalyaspor'a evinde 1-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe, yarın kendisi gibi ilk hafta mağlubiyetle tanışan Beşiktaş'ı deplasmanda yenmeyi hedefliyor.

Göztepe'nin korkusu yok, System.String[]

Süper Lig'de Antalyaspor'a evinde 1-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe, yarın kendisi gibi ilk hafta mağlubiyetle tanışan Beşiktaş'ı deplasmanda yenmeyi hedefliyor. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı kazanıp moral tazelemek isteyen sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Jerome dışında eksik bulunmuyor. Kıl payı kümede kaldığı geçen sene zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'i yenmeyi başaran Göz-Göz, zafere inanırken, rakip Beşiktaş'ta birçok eksik oyuncunun bulunması da iştah kabarttı.
Beşiktaş'la İstanbul'da oynadığı son 3 maçta da puan almayı başaramayan Göztepe, bu kez şeytanın bacağını kırmak da istiyor. Siyah-beyazlılara 2002-03 sezonunda 7-3'lük tarihi bir skorla boyun eğen İzmir ekibi, 2017-18'de sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Geçen sezon ise rakibine tek golle yenilen Göztepe, sezonun ilk yarısında ise Beşiktaş'ı evinde Jerome ve Reis'in attığı gollerle 2-0 geçmesini bildi. Antalyaspor karşısında alının mağlubiyet ve oynanan kötü futbolun izlerini Beşiktaş karşısında silmek isteyen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna oyuncularıyla sık sık toplantılar gerçekleştirdi.
TRANSFER BELİRLENECEK
Ligin ilk maçında cezalı olan, Vodafone Park'ta saha kenarında yerine alacak teknik direktör Tamer Tuna, "İstanbul'da yeni sayfa açacağız. Kolay maç yok ancak Göztepe gibi oynayalım istediğimizi alarak evimize döneriz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Beşiktaş karşılaşmasında mutlak puan ya da puanlar bekleyen yönetimin ise bu maç sonrası transfer politikasını belirleyeceği ifade edildi. Tamer Tuna'nın ofansif orta saha ve forvet alınması konusunda Başkan Mehmet Sepil'e rapor verdiği belirtilirken Göztepe'nin aceleci davranmak istemediği kaydedildi. Taraftarlar ise geç olmadan takviyelerin yapılmasını istiyor.


- İzmir
Antalyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:09 Kaynak: DHA
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