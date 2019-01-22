Göztepe'nin Kupadaki Konuğu Antalyaspor
19 dakika önce
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Antalyaspor
ile karşılaşacak.
Kupada son 16 turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, rakibiyle yarın saat 18.00'de Bornova
Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.
Göztepe, her türlü galibiyet veya 3-3'e kadar olan beraberliklerde adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabakanın 3-3 berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer sonuçlarda ise Antalyaspor çeyrek finale yükselecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçı öncesinde Adama Traore, Hakan Çinemre
ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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