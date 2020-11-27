Göztepe'nin kupadaki rakibi Bursaspor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5'inci tura adını yazdıran Ege ekiplerinin rakipleri belli oldu. Kırklarelispor'u eleyip kuraya seri başı olarak giren Süper Lig ekibi Göztepe, TFF 1'inci Lig temsilcisi Bursaspor'la eşleşti. Tek eleme usülü şeklinde oynanacak mücadeleye sarı-kırmızılılar ev sahipliği yapacak.

İzmir'i 1'inci Lig'de temsil eden Altınordu'nun rakibi ise İttifak Holding Konyaspor oldu. Kurada 3'üncü Lig ekibi Muğlaspor, Kasımpaşa'yı, 2'nci Lig'den Turgutluspor da son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i çekti. Altınordu, Muğlaspor ve Turgutluspor rakipleriyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maçlar 15-17 Aralık tarihinde oynanacak.