Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin ligde ilk hafta karnesi
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Göztepe'nin ligde ilk hafta karnesi

14 dakika önce

Süper Lig'deki 28. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 27 ilk hafta maçının 21'inde yenilmedi.

Göztepe'nin ligde ilk hafta karnesi, System.String[]
Süper Lig'deki 28. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 27 ilk hafta maçının 21'inde yenilmedi.
Süper Lig'de üst üste 3. sezonunu geçirmeye hazırlanan Göztepe, ilk hafta maçında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek.
Bu kulvarda geride kalan 27 sezonun açılış maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi ilk hafta müsabakalarının 21'inden en az 1 puan çıkardı.
Evinde sadece 1 mağlubiyet
Süper Lig'de art arda 8. kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıkacak Göztepe, iç sahada oynadığı ilk hafta müsabakasında ilk yenilgisini geçen sezon Yeni Malatyaspor karşısında aldı.
İzmir temsilcisi, iç sahadaki 17 sezon açılış maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. ?
Rakipler?
Antalyaspor ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele etti.
İzmir temsilcisi diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, MKE Ankaragücü, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.??
Sezon açılış maçları?
Göztepe'nin Süper Lig'deki geride kalan 27 sezonunda 1. hafta müsabaka sonuçları şöyle:
Sezon Maç Sonuç
1959 Adalet-Göztepe 0-0
1959-1960 Göztepe-Altınordu 0-0
1960-1961 Kasımpaşa-Göztepe 0-0
1961-1962 İzmirspor-Göztepe 1-0
1962-1963 Göztepe-Altay 2-1
1963-1964 Göztepe-Karşıyaka 1-0
1964-1965 Göztepe-Altay 1-0
1965-1966 İzmirspor-Göztepe 2-0
1966-1967 Göztepe-Altınordu 4-2
1967-1968 Göztepe-Bursaspor 1-0
1968-1969 Altınordu-Göztepe 1-0
1969-1970 Altay-Göztepe 1-0
1970-1971 Göztepe-Ankara Demirspor 1-1
1971-1972 Göztepe-Samsunspor 0-0
1972-1973 Göztepe-Giresunspor 3-2
1973-1974 Kayserispor-Göztepe 0-0
1974-1975 Göztepe-Eskişehirspor 0-0
1975-1976 MKE Ankaragücü-Göztepe 1-5
1976-1977 Trabzonspor-Göztepe 1-0
1978-1979 Altay-Göztepe 1-1
1979-1980 Göztepe -Galatasaray 3-1
1981-1982 Göztepe-Diyarbakırspor 3-1
1999-2000 Göztepe-Kocaelispor 0-0
2001-2002 Göztepe-Bursaspor 2-0
2002-2003 Göztepe-Elazığspor 2-1
2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2
2018-2019 Göztepe-Yeni Malatyaspor 1-3
Yeni Malatyaspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:09 Kaynak: AA
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