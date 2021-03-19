Göztepe'nin rakibi Sivasspor
19.03.2021 11:29
SPOR Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen 39 puanlı Göztepe, yarın evinde 37 puandaki Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.
SPOR Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen 39 puanlı Göztepe, yarın evinde 37 puandaki Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Alpaslan Öztürk mücadelede forma giyemeyecek.
Rakibiyle şimdiye kadar Süper Lig'de 7 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile ayrıldı. Sivasspor'a 11 gol atan İzmir ekibi kalesinde 9 gol gördü. Göztepe, Sivasspor'la oynadığı son 2 maçı kazanmayı başardı. Teknik Direktör Ünal Karaman, en iyi şekilde mücadele edeceklerini ve istedikleri sonucu alacaklarını söyledi.
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