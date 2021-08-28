Göztepe'nin rakibi Sivasspor

Süper Lig'de ilk hafta Fraport Tav Antalyaspor'la berabere kalıp evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe, yarın henüz puan alamayan Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek. Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Mihojevic ve sol bek Burekovic mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman, bu sezonun ilk galibiyetini almak için Sivas'a gittiklerini belirterek, "Rakibimiz Avrupa kupalarında mücadele etti, güçlü ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de sezonun ilk 3 puanını almayı hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımızı buna göre yaptık" dedi.

- İzmir