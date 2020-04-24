Göztepe'nin sigortası Titi

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Titi, bu sezon teknik adamların en çok görev verdiği oyuncuların başında geldi. Eski çalıştırıcı Tamer Tuna'nın sürekli oynattığı deneyimli stoper, genç teknik adam İlhan Palut'un da en güvendiği oyunculardan biri oldu. Güçlü fiziği ile savunmanın göbeğinde istikrarlı bir grafik ortaya koyan Titi, bu sezon toplam 26 resmi maçta görev aldı. Hem Tuna hem de Palut savunmanın göbeğinde birçok futbolcuyu denese de Titi'yi yedeğe çekmedi.

Titi'nin bu sezon defanstaki partnerleri ise sakatlık ya da cezalardan dolayı birçok kez değişti. Titi sezon boyunca Alpaslan, Reis, Borges ve Leo ile birlikte Göztepe kalesini savundu. Geçen sene Bursaspor'dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Sambacı'nın sözleşmesi mayıs ayında sona erecek. Her fırsatta Göztepe'de mutlu olduğunu dile getiren Titi'nin yeni sezonda da takımda kalmaktan yana tavır sergilediği öğrenildi. Yönetimin de Titi'yi bırakmak istemediği, yapılacak görüşmelerin ardından Brezilyalı ile yeni bir mukavele imzalanacağı vurgulandı.