Göztepe'nin Süper Lig'de konuğu Yeni Malatyaspor

Göztepe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Göztepe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Göztepe'nin deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise evinde Trabzonspor'a 5-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic ve Kubilay Sönmez'in durumları, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Taraftarıyla buluşuyor 2019-2020 sezonunun 19. haftasında 26 Ocak 2020'deki Beşiktaş karşılaşmasıyla müsabakalarını Gürsel Aksel Stadı'nda oynamaya başlayan Göztepe, Kovid-19 salgını nedeniyle sadece 3 maçını seyircili oynayabildi. Göztepe, resmi maçlarda son olarak 7 Mart 2020'deki Medipol Başakşehir müsabakasında taraftarlarının desteğini alabilmişti. Süper Lig'de 9. randevu Süper Lig'de rakibiyle 9. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 11 gol atıp kalesinde 14 gol gören Göztepe'nin, İzmir'de rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. İç sahadaki 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, fileleri 4 kez havalandırdığı müsabakalarda 6 gole engel olamadı.

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