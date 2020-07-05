Göztepe'nin tadı yok

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Göztepe, korona virüs salgını sonrası yeniden başlatılan ligde galibiyet yüzü görmedi. Oynadığı son 4 lig maçından 1 puan çıkaran Göztepe, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.



Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oldu. Maçın 23. dakikasında Serdar Gürler'in sakatlığı ile hücumda önemli bir oyuncusunu kaybeden sarı-kırmızılılar, 25 ve 45+3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na engel olamayarak ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci yarıya daha etkili bir oyunla başlayan İzmir ekibi, 66. dakikada Soner Aydoğdu ile farkı 1'e düşürdü. Bu dakikadan sonra baskısını daha da hissettiren Göztepe, maçın kalan bölümünde pozisyonlar yakalasa da Fenerbahçe kalecisi Altay'ı geçemedi ve maçı 2-1'lik skorla kaybetti.



4 maçta alınan 1 puana taraftarlar tepki gösterdi



Bu sonuçla Göztepe, 30 hafta sonunda 38 puanda kalarak Avrupa iddiasını büyük oranda kaybetti. Pandemi sebebiyle liglere verilen aradan sonra oynadığı 4 lig maçında da galibiyet alamayan Göz Göz, bu maçlardan toplamda 1 puan çıkararak kötü bir performans gösterdi. 27. haftada sahasında Trabzonspor'a 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, 28. haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilmişti. 29. haftada sahasında ligin güçlü takımlarından Alanyaspor'u ağırlayan İzmir ekibi, bu maçta 3 kez geriye düşmesine karşın 3-3'lük beraberlikle 1 puan almıştı. Göztepe'nin bu kötü performansına taraftarları sessiz kalamadı. Sosyal medya üzerinden kulübün paylaşımlarının altına yorum yazan taraftarlar, genç oyuncuların fazla forma şansı bulamamasından yakındı. Castro ve Poko gibi oyuncuların yedek kalması ve sahadaki futbolcuların takım oyunu oynayamamasına tepki gösteren taraftarlar Teknik Direktör İlhan Palut'u eleştirdi. - İZMİR