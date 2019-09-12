Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin tesisleri mecliste
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Göztepe'nin tesisleri mecliste

1 saat önce

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'ye Torbalı'da 2017 yılında tahsis edilen 104 dönümlük araziyle ilgili yapılan nazım imar planı değişikliği, yarın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylanacak.

Göztepe'nin tesisleri mecliste, System.String[]

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'ye Torbalı'da 2017 yılında tahsis edilen 104 dönümlük araziyle ilgili yapılan nazım imar planı değişikliği, yarın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oylanacak. Komisyonlarda incelenen değişiklik talebinin meclisten geçmesi bekleniyor.
Torbalı Belediye Meclisi, sarı-kırmızılı kulübün Göztepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Akademisi ve Altyapı Tesisleri inşa etmeyi planladığı araziyle ilgili geçen haziran ayında usulsüz ve plansız olduğu gerekçesiyle tahsisi iptal etmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, arazinin imarla ilgili sıkıntısının çözülerek kulübe tahsis edileceğini açıklamıştı.
Göztepe taraftarlarının merakla beklediği araziyle ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde, "Torbalı Pancar Mahallesi 1684, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083, 2084, 2085, 2087, 2088, 2089 ve 2090 numaralı parsellerde, "Kapalı ve açık spor alanı" olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği" maddesi yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, twitter hesabından, "Sevgili İzmirliler. Kamuoyunda Torbalı Tesisleri diye bilinen ilgili parsellerin spor alanı olarak belirlenmesiyle ilgili nazım imar plan değişikliği yarın belediyemizin meclisinde görüşülecek. İzmir'de spora destek olacağız demiştik, yapıyoruz" mesajını paylaştı.


Torbalı, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:28 Kaynak: DHA
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