Göztepe'nin vazgeçilmezi Berkan Emir! 30 maç, 2 bin 695 dakika...

Süper Lig'de üst üste 3. sezonunu geride bırakan Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile başladığı sezonu İlhan Palut'la tamamladı. Özellikle lige verilen aradan sonra çıktığı 8 maçta istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu 42 puanla 11. basamakta bitirdi.

Toplam 29 futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de 4 oyuncu, 30 maçta forma giydi. Bu isimlerden Berkan Emir 2 bin 695, Titi 2 bin 617, Beto 2 bin 570 ve Soner Aydoğdu da 2 bin 526 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncularından Batuhan Kırdaroğlu 15, Ege Özkayımoğlu da 16 dakika şans buldu.

- En golcü isimler Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler

Süper Lig'de 44 gole imza atan sarı-kırmızılı ekipte bu golleri 12 farklı isim kaydetti.

Toplamda yedişer gol kaydeden Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler'i 6 golle Stefano Napoleoni, beşer golle Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu, 4 golle Berkan Emir, üçer golle Andre Castro ve Cameron Jerome, birer golle Celso Borges, Kamil Wilczek, Marcio Mossoro ve Wallace Reis takip etti.

- 4 kırmızı, 76 sarı kart

Toplam 20 oyuncunun sarı kart gördüğü İzmir temsilcisinde Soner Aydoğdu, 10 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Göztepe'de kırmızı kart gören isimler ise Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Beto ve Eren Bilen oldu.

Bu futbolculardan Eren Bilen, bu sezon hiç forma giymezken, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.