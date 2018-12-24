Göztepe'nin Vazgeçilmezi Titi

Dakika Atılan Gol Yenilen Gol 1-15 1 2 16-30 5 4 31-45 1 1 46-60 3 4 61-75 5 4 76-90 3 4 TOPLAM 18 19

Oyuncu Maç İlk 11 Süre Sarı Kırmızı Gol Adama Traore 8 8 647 2 0 0 Alpaslan Öztürk 15 12 1057 3 0 2 Andre Castro 14 13 1112 1 1 1 Andre Poko 11 8 671 3 1 0 Axel Ngando 6 0 71 0 0 0 Berkan Emir 12 9 886 2 0 0 Beto 16 16 1435 1 0 0 Cameron Jerome 14 13 1097 0 0 3 Celso Borges 16 16 1391 3 0 0 Deniz Kadah 6 4 381 0 0 0 Göktuğ Bakırbaş 2 1 95 0 0 0 Hakan Çinemre 1 0 1 0 0 0 Halil Akbunar 16 15 1227 0 0 2 Kadu 4 3 263 0 1 0 Lamine Gassama 14 14 1173 4 0 0 Nabil Ghilas 1 1 54 0 0 0 Samed Ali Kaya 3 0 17 0 0 0 Sokol Cikalleshi 7 0 126 0 0 0 Tayfur Bingöl 15 6 664 3 0 0 Titi 16 16 1440 5 0 0 Wallace Reis 15 15 1326 5 0 1 Yalçın Kayan 2 0 8 0 0 0 Yasin Öztekin 16 14 1260 2 0 7 Yoan Gouffran 8 3 294 0 0 1

ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 22 puanla kapatan Göztepe'de 16 maçta 1440 dakika sahada kalan Titi, en istikrarlı isim oldu.Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Bayram Bektaş'la başlayıp Kemal Özdeş'le devam ettiği 17 haftalık periyodu 22 puanla 10. sırada bitirdi.Toplam 24 futbolcunun şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte, tüm maçlarda forma giyen isim olmadı. Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Titi, diğer 16 müsabakada 1440 sahada kalarak takımın en istikrarlı futbolcusu oldu.Titi'yi 1435 dakikayla kaleci Beto ile 1391 dakika mücadele eden Celso Borges takip etti.Göztepe'de Hakan Çinemre, Yalçın Kayan ve Samed Ali Kaya'nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Nabil Ghilas en az süre alan isimler oldu.Toplam 18 golGeçen sezonun ilk devresinde 30 gol atan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 18 golde kaldı.Yasin Öztekin 7 golle en golcü isim olurken, Cameron Jerome 3, Alpaslan Öztürk ile Halil Akbunar ikişer, Andre Castro, Yoan Gouffran ve Wallace Reis de birer gol kaydetti. Göztepe'nin hanesindeki bir gol de Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ın kendi kalesine attığı golle yazıldı.Göztepeli futbolcuların sahip olduğu 17 golün 12'si ayakla, 5'i kafayla atıldı.Geçen sezonun ilk devresinde lehine en çok penaltı kararı verilen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk yarıda hiç penaltı kullanmadı.Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin aleyhine verilen 4 penaltının 2'sini kurtardı. Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan da Oğuzhan Özyakup'un penaltı vuruşlarını kurtaran Portekizli kaleci, Süper Lig kariyerinde 11 penaltının 6'sında gol izni vermedi.İlk yarılarda 7 golMüsabakaların ilk yarılarında 7 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde de 7 gol gördü. Göztepe, ikinci 45 dakikalık bölümlerde 11 gole ulaşıp 12 gol yedi.Göztepe'nin ilk devrede attığı ve yediği gollerin dakika aralığı şöyle:34 sarı ve 3 kırmızı kartFutbolcuları toplam 34 sarı ve 3 kırmızı kart gören Göztepe'de; Andre Castro, Andre Poko ve Kadu kırmızı kart cezasıyla takımlarını eksik bırakan isimler oldu. Toplam 12 oyuncunun sarı kart gördüğü sarı-kırmızılı ekipte stoperler Titi ile Wallace Reis'e beşer sarı kart çıktı.İlk yarı raporuGöztepe'nin 2018-2019 sezonu ilk yarı raporu şöyle: