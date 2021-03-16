Göztepe'nin yabancıları Karaman'ın gözüne giremedi - Son Dakika

Göztepe'nin yabancıları Karaman'ın gözüne giremedi

16.03.2021 12:42
Göztepe'nin yabancıları Karaman'ın gözüne giremedi, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Göztepe'de 9 yabancı oyuncu teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne giremedi.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Göztepe'de 9 yabancı oyuncu teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne giremedi. Sezon başında kadroya dahil edilen Macar kaleci Balazs Megyeri, Karaman döneminde 1 dakika bile görev alamayıp genç filebekçisi İrfan Can'ın yedeği oldu.

Megyeri bu sezon ligde Galatasaray ve Fatih Karagümrük müsabakalarında forma giydi. Macar kaleci 180 dakikada kalesinde 2 gol gördü. Bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan Stefano Napoleoni de Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe'de sadece 8 dakika forma giydi. İtalyan futbolcu Beşiktaş deplasmanında 6 dakika, Yukatel Denizlispor sınavında ise 2 dakika sahada kaldı.

STOPERDE REVİZYON YAPTI Göztepe'nin Brezilyalı savunmacısı Titi ve Boşnak stoper Mihojevic de formayı Alpaslan ve Atınç'a kaptırdı. Ünal Karaman göreve geldiği ilk 4 maçta Titi-Mihojevic kurgusunu defansa monte etti. Ancak alınan kötü sonuçların ardından iki yabancı oyuncu da yedek kulübesine mahkum oldu. Titi ve Mihojevic son olarak 1-1 sona Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında son 1 dakika forma giydi. Sol bek Burekovic de genelde Berkan'ın yedeği oldu. Ünal Karaman, Burekovic'i Berkan'ın sakat ya da cezalı olduğu maçlarda oynattı. Göztepe'de sezon başında bu yana beklentileri karşılayamayan Nijeryalı santrfor Ideye de bir türlü Karaman'ın gözüne giremedi. JAHOVİC KESİK YEDİ Ünal Karaman, Ideye'yi sadece 1 maçta ilk 11'de görevlendirdi ancak deneyimli futbolcu ikinci yarıda oyundan alındı. Göztepe'nin Hırvat asıllı Norveçli kanat oyuncusu Tripic ise sakatlanana kadar Ünal Karaman'ın kurgusunda yer aldı. Ancak beklenen katkıyı koyamayan Tripic, iyileştikten sonra 11 yüzü göremedi. Tripic en son Göz-Göz'ün 31 kazandığı BŞB Erzurumspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu ve 45 dakika görev yaptı. Devre arasında Fraport Tav Antalyaspor'dan yuvaya dönen Adis Jahovic de hayal kırıklığı yaşattı.

Makedon oyuncu henüz golle tanışamazken, Ünal Karaman Jahovic'i son 3 maçta ilk 11'e koymadı. Jahovic, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında 45'er dakika, Erzurumspor karşılaşmasında ise 1 dakika oynadı. Yine devre arası transferlerinden Peter Zulj da Göztepe kariyerine müthiş başlamasına rağmen kızağa çekilen isimlerden oldu. Avusturyalı orta saha, Ünal Karaman geldikten sonra düzenli olarak on birde oynama fırsatı yakalayamadı. Zulj, Ankaragücü karşılaşmasına da yedek başladı. Karaman, Zulj'u son 27 dakikada oyuna dahil etti.


- İzmir

Ünal Karaman, Ankaragücü, Göztepe, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'nin yabancıları Karaman'ın gözüne giremedi - Son Dakika Spor


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