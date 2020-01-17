Göztepe'nin yeni oyuncusu Zlatko Tripic'ten başarı sözü Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'nin yeni oyuncusu Zlatko Tripic'ten başarı sözü Açıklaması - Son Dakika Spor

Göztepe'nin yeni oyuncusu Zlatko Tripic'ten başarı sözü Açıklaması

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni oyuncusu Norveçli futbolcu Zlatko Tripic, maçları kaybetmekten nefret ettiğini, takımı için her şeyi yapacağını bildirdi.

Göztepe'nin yeni oyuncusu Zlatko Tripic'ten başarı sözü Açıklaması, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni oyuncusu Norveçli futbolcu Zlatko Tripic, maçları kaybetmekten nefret ettiğini, takımı için her şeyi yapacağını bildirdi.

Tripic, Göztepe'nin sosyal medya hesabında yer alan videosunda, Göztepe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'de fantastik taraftarların olduğunu ve güzel şehirler bulunduğunu bildiren Tripic, "Bu yüzden her zaman burada oynama hayalim vardı. Ben sahada kalbimle, tutkuyla ve büyük bir enerjiyle oynarım. Oldukça agresif bir oyuncuyum. Maçları kaybetmekten nefret ederim. Takımım için her şeyi yapmak isterim, bunu sahada göreceksiniz. Sahada sorumluluk almayı seviyorum. Ofansif olarak da takımıma elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tripic, Göztepe'ye transfer olmasının en büyük sebeplerinden birisinin sarı-kırmızılı taraftarlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir an önce bu atmosferde oynamak istiyorum. Norveç ile Türkiye arasındaki önemli farklardan biri de bu. Norveç'teki taraftarların bu kadar tutkulu olduğunu göremezsiniz ve bunu tecrübe etmek istedim. Göztepe taraftarı hakkında çok şey duydum, maçları izledim ve ben de bunun bir parçası olmak istedim. Yeni statla ilgili de videolar gördüm, harika gözüküyor. Orada oynamak için çok heyecanlıyım. Fantastik taraftarlarımızla birlikte orada oynamanın ne kadar güzel olacağını hayal bile edemiyorum."

Tripic, açıklamalarını "Göz Göz Göztepe" tezahüratıyla tamamladı.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf
Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:42:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe'nin yeni oyuncusu Zlatko Tripic'ten başarı sözü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]