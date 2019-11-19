Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin yeni stadında koltukların montajına başlandı
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Göztepe'nin yeni stadında koltukların montajına başlandı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yapımı devam eden stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde koltukların takılmasına başlandı.

Göztepe'nin yeni stadında koltukların montajına başlandı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yapımı devam eden stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde koltukların takılmasına başlandı.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe- Beşiktaş maçıyla açılması planlanan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için çalışmalar sürerken, ilk olarak kale arkası tribünündeki koltuklar monte edildi.

Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Emir, Göktuğ Bakırbaş, Atınç Nukan ve Ege Özkayımoğlu da koltuklara oturan ilk isimler oldu.

Göztepe'nin sosyal medya hesabında da futbolcuların olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda "Evimizin koltukları takılmaya başlandı ve ilk onayı aldı." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:30 Kaynak: AA
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