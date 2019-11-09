Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, ilk Süper Lig maçına çıkacak!
Son Dakika Spor Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, ilk Süper Lig maçına çıkacak!

Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, ilk Süper Lig maçına çıkacak!

7 saat önce

Geçen hafta teknik direktörsüz çıktığı zorlu deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe, yeni teknik direktörü İlhan Palut'la ilk maçında ilk galibiyetini alarak alt sıradaki takımlarla puan farkını açmak istiyor.

Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, ilk Süper Lig maçına çıkacak!, System.String[]

Geçen hafta teknik direktörsüz çıktığı zorlu deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe, yeni teknik direktörü İlhan Palut'la ilk maçında ilk galibiyetini alarak alt sıradaki takımlarla puan farkını açmak istiyor. Ligde 12 puanla 12. sırada bulunan Göztepe, rakibiyle oynadığı son Süper Lig maçında deplasmanda sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.


İki takım arasında 15. randevu


Göztepe ile Yeni Malatyaspor, yarın tarihinde 15. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan müsabakalarda İzmir ekibi rakibine karşı 6 galibiyet alırken, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 müsabakada da gülen taraf çıkmadı. Göztepe'nin sahasında oynanan 7 maçta ise Malatya ekibi sadece 1 kere kazanabildi. İzmir ekibi bu maçlarda 3 galibiyet çıkarırken 3 maç da berabere sonuçlandı.


Sergen Yalçın kulübede yok


Yarın 14.00'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Göztepe'de Mosorro sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'da ise cezalı durumda bulunan futbolcular Robin Yalçın ve Sakıb Aytaç'ın yanı sıra 4 maç ceza alan Teknik Direktör Sergen Yalçın saha kenarında bulunamayacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Nabil Dirar, 36 gün sonra sahada!
Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti! Süper Lig'in en genç gol atan ismi Emre Demir oldu Ozan Tufan'dan Ersun Yanal paylaşımı geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 19:07:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, ilk Süper Lig maçına çıkacak!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]