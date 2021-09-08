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Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı

08.09.2021 18:27
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro, hedefleri olan bir kulübe geldiğini söyledi.

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro, hedefleri olan bir kulübe geldiğini söyledi. Göztepe'yi yaklaşık 6 aydır yakından takip ettiğini söyleyen 38 yaşındaki teknik adam, "Takımımızı üst sırala taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Göztepe, Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nestor El Maestro'yu getirdi. 2 yıllık sözleşme imzalanan 38 yaşındaki Sırp teknik adam, bugün akşam saatlerinde sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. İlk antrenmanda futbolcularla tanışan genç teknik adam, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BELLİ BİR ZAMAN ÖNCESİNE KADAR GÖRÜŞMELER VARDI"

Nestor El Maestro, hedefleri olan bir kulübe geldiğini ve önceki dönemlerde de Göztepe ile temasa geçmiş olduğunu belirterek, "Aslına bakarsanız 3 gün öncesine kadar Suudi Arabistan'daydım, 10 gün önceye kadar çalışıyordum. Bu birlikteliği gerçekleştirmek çok da hızlı olmadı. Ancak belli bir zaman öncesine kadar görüşmeler vardı" dedi.

"GÖZTEPE'Yİ YAKINDAN TAKİP ETTİM"

Avrupa'da liglerin birbirine benzer olduğunu söyleyen Maestro, "Göztepe'ye gelecek olursak, yaklaşık yarım yıldır kulübü takip ediyorum. İrtibata geçmiştik ama gerek kulüp gerekse ben farklı yollar aldık. Göztepe'nin gerek maçlarını gerek sonuçlarını yakından takip ettim. Özetlerini de takip etmeye çalıştım. Sonrasında Göztepe ile yollarımız kesişti ve takip etmeye devam ettim" diye konuştu.

"TAKIMIMIZI ÜST SIRALA TAŞIMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Maestro, Göztepe'deki hedeflerinden ise şöyle bahsetti:

"Hedefim elbette burada başarılı olmak. Yönetimimiz için çalışıyoruz, taraftarımız için çalışıyoruz. Bunun için mücadele gösteriyoruz. Büyük bir ekiple, büyük bir camia ile birlikteyiz. Bunun için her hocanın olduğu gibi benim de büyük hedeflerim olacaktır. Takımımızı daha fazla puana kavuşturmak, daha iyi yerlere getirmek, daha üst sırala taşımak için elimizden geleni yapacağız. Transferde istek ve talepten çok iyi işler yapma zamanı. Zorlu bir zamanda göreve geldik. Elimizde iyi bir kadro olduğunu biliyorduk. Elimizdeki bu kadroyla en iyi sonuçları çıkarmaya çalışacağız. Göztepe'nin 3-4 taraftarla oynadığı maçı izledim, ne kadar büyük taraftar olduğunu biliyorum. Umuyorum burada bulunduğum sürede dolu tribünler önünde oynarız. Çok iyi bir kulübüz, iyi bir taraftarımız var. Bir teknik direktör için tüm şartlar bulunuyor."

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı

Suudi Arabistan, Ünal Karaman, Göztepe, Sırp, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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