Göztepe'nin yeni transferi Tripic iddialı konuştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'nin yeni transferi Tripic iddialı konuştu - Son Dakika Spor

Göztepe'nin yeni transferi Tripic iddialı konuştu

6 saat önce

Tripic, Göztepe'nin sosyal medya hesabında yer alan videosunda, Göztepe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Göztepe'nin yeni transferi Tripic iddialı konuştu, System.String[]

Tripic, Göztepe'nin sosyal medya hesabında yer alan videosunda, Göztepe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.


Türkiye'de fantastik taraftarların olduğunu ve güzel şehirler bulunduğunu bildiren Tripic, "Bu yüzden her zaman burada oynama hayalim vardı. Ben sahada kalbimle, tutkuyla ve büyük bir enerjiyle oynarım. Oldukça agresif bir oyuncuyum. Maçları kaybetmekten nefret ederim. Takımım için her şeyi yapmak isterim, bunu sahada göreceksiniz. Sahada sorumluluk almayı seviyorum. Ofansif olarak da takımıma elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.


Tripic, Göztepe'ye transfer olmasının en büyük sebeplerinden birisinin sarı-kırmızılı taraftarlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


"Bir an önce bu atmosferde oynamak istiyorum. Norveç ile Türkiye arasındaki önemli farklardan biri de bu. Norveç'teki taraftarların bu kadar tutkulu olduğunu göremezsiniz ve bunu tecrübe etmek istedim. Göztepe taraftarı hakkında çok şey duydum, maçları izledim ve ben de bunun bir parçası olmak istedim. Yeni statla ilgili de videolar gördüm, harika gözüküyor. Orada oynamak için çok heyecanlıyım. Fantastik taraftarlarımızla birlikte orada oynamanın ne kadar güzel olacağını hayal bile edemiyorum."


Tripic, açıklamalarını "Göz Göz Göztepe" tezahüratıyla tamamladı.

Türkiye, Norveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:01 
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